«Петербург Сегодня» - это обновляемый ежедневно информационно-аналитический проект, предлагающий собственную точку зрения на самые важные новости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не забывая о главных российских и мировых тенденциях, в первую очередь влияющих на наш регион.
Мы публикуем только действительно интересные для читателей новости, освещаем последние события, анонсируем мероприятия, анализируем и сообщаем вам свежую информацию, появляющуюся во всех сферах жизни города и общества.