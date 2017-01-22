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выбор редакции

Новые перехватывающие парковки у метро появятся по 5 адресам
Новые перехватывающие парковки у метро появятся по 5 адресам
В Петербурге запустили сайт для жалоб граждан на ЖКХ, дороги и другие городские проблемы
В Петербурге запустили сайт для жалоб граждан на ЖКХ, дороги и другие городские проблемы

город

Логотип Санкт-Петербурга от студии Артемия Лебедева появился в сети
Логотип Санкт-Петербурга от студии Артемия Лебедева появился в сети

общество и события

Окончание навигации и разводки мостов в 2014 году назначены на 30 ноября
Окончание навигации и разводки мостов в 2014 году назначены на 30 ноября

авто и дороги

Выделенная полоса для автобусов на Пулковском шоссе появится в течение года
Выделенная полоса для автобусов на Пулковском шоссе появится в течение года

происшествия

В Петербурге руферы забрались на кран, строящий ЗСД посреди Невы
В Петербурге руферы забрались на кран, строящий ЗСД посреди Невы

пресс-релизы

В ЖК
В ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая» стартовали продажи квартир

темы дня:

Выделенная полоса для автобусов на Пулковском шоссе появится в течение года
Выделенная полоса для автобусов на Пулковском шоссе появится в течение года
На Пулковском шоссе, соединяющей аэропорт с городом, появится выделенная полоса для общественного транспорта. Однако для комфортного передвижения автобусов, в месте сужения магистрали потребуется реконструкция железнодорожного путепровода.
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В Петербурге руферы забрались на кран, строящий ЗСД посреди Невы
В Петербурге руферы забрались на кран, строящий ЗСД посреди Невы
Петербургские руферы в очередной раз покорили одну из самых высотных точек города. В сети появились фото, сделанные с крана, установленного посередине Малой Невы и строящего вантовый мост через Петровский фарватер.
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Над метро «Фрунзенская» построят новый 5-этажный вестибюль-паук
Над метро
Станция петербургского метро "Фрунзенская" через несколько лет может перестать существовать в нынешнем виде. На месте вестибюля станции планируется возведение современного 5-этажного здания, где разместится Единый диспетчерского центр управления городским пассажирским транспортом.
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В Петербурге на Марсовом поле прошел митинг «За честную власть»
В Петербурге на Марсовом поле прошел митинг
15 января на Марсовом Поле в Санкт-Петербурге прошел митинг на тему «Честная власть». С трибуны митинга, организованного внесистемной оппозицией, выступали представители различных партий и организаций, объединенных в протестное движение против действующей власти.
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Двухэтажный поезд Москва — Петербург выйдет в рейс на замену плацкарту
Двухэтажный поезд Москва - Петербург выйдет в рейс на замену плацкарту
1 февраля по маршруту Санкт-Петербург - Москва начнет курсировать фирменный поезд с двухэтажными вагонами. Нестандартный состав появится под номером 5/6.
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«Карлс Джуниор» закрывается в Санкт-Петербурге с 12 января
12 января в Санкт-Петербурге прекратили свою работу 26 ресторанов фастфуд-сети Carl's Jr. ("Карлс Джуниор"). Весь персонал ресторанов в ближайшее время будет уволен.
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В метро Петербурга появятся турникеты с проходом по банковской карте
В метро Петербурга появятся турникеты с проходом по банковской карте
Все станции метро Петербурга к концу 2015 года будут оборудованы турникетами с возможностью прохода по банковской карте. Пассажиры смогут оплачивать поездку на метро минуя кассовую зону - просто проводя платежную карту через специальное устройство на турникете.
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Рождественская Ярмарка в Санкт-Петербурге 2014/2015 у ТЮЗа продлится до 11 января
Рождественская Ярмарка в Санкт-Петербурге 2014/2015 у ТЮЗа продлится до 11 января
19 декабря, на Пионерской площади перед ТЮЗом начнет работать Рождественская Ярмарка 2014/2015. Официальная церемония открытия с почетными гостями и Дедом морозом назначена на субботу, 20 декабря. Закрытие - 11 января.
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Зарядить электромобиль в Петербурге к концу 2016 года будет можно по 18 адресам
Зарядить электромобиль в Петербурге к концу 2016 года будет можно по 18 адресам
В Петербурге официально открылись первые две станции зарядки электромобилей. Электрозаправки расположились на юге и в центре города и тяготеют к двум важнейшим транспортным узлам - аэропорту "Пулково" и Московскому вокзалу.
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Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге утвержден на бумаге
Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге утвержден на бумаге
В Петербурге утвердили проект памятника лидеру группы "Кино" Виктору Цою. Монумент расположится на Юго-Западе в безымянном сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Ориентировочная дата открытия - 2016 год.
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Запрет энергетических напитков в Петербурге вступит в силу в ближайшее время
Запрет энергетических напитков в Петербурге вступит в силу в ближайшее время
Региональный ЗакС одобрил в третьем, финальном чтении закон о запрете продажи в Петербурге энергетических напитков, содержащих алкоголь. Отныне продавцов "Ягуара" и прочих подобных коктейлей будут штрафовать на суммы до 300 тысяч рублей.
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· Логотип Санкт-Петербурга от студии Артемия Лебедева появился в сети
· Метро «Выборгская» закрывается на годовой ремонт в феврале 2015-го
· Размер взносов на капитальный ремонт домов в 2015 году составит 2-3 рубля
· В Обводный канал, протаранив 9 машин, упал бензовоз с мазутом
· Пожар в жилом доме на Греческом всю ночь тушили 152 человека
· Окончание навигации и разводки мостов в 2014 году назначены на 30 ноября
· Бюджет Санкт-Петербурга на 2015 год принят с дефицитом в 50 миллиардов
· Отставки в Смольном: уходят сразу два вице-губернатора — Кичеджи и Лавенцев
· Стрельба на площади Восстания: ранен полицейский, нападавший убит
· Тарифы на холодную воду в Петербурге будут расти равномерно, на 11-14% в год
· В аварии на шоссе Революции со сгоревшей Audi погибли 3 человека
· Повышение тарифов на проезд по ЗСД коснется только «больших машин»
· С ЗСД в районе Савушкина с 40-метровой высоты упал автомобиль, водитель погиб
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«Петербург Сегодня» - это обновляемый ежедневно информационно-аналитический проект, предлагающий собственную точку зрения на самые важные новости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не забывая о главных российских и мировых тенденциях, в первую очередь влияющих на наш регион. Мы публикуем только действительно интересные для читателей новости, освещаем последние события, анонсируем мероприятия, анализируем и сообщаем вам свежую информацию, появляющуюся во всех сферах жизни города и общества.