Региональный ЗакС одобрил в третьем, финальном чтении закон о запрете продажи в Петербурге энергетических напитков, содержащих алкоголь. Отныне продавцов "Ягуара" и прочих подобных коктейлей будут штрафовать на суммы до 300 тысяч рублей.

В Петербурге официально открылись первые две станции зарядки электромобилей. Электрозаправки расположились на юге и в центре города и тяготеют к двум важнейшим транспортным узлам - аэропорту "Пулково" и Московскому вокзалу.

Все станции метро Петербурга к концу 2015 года будут оборудованы турникетами с возможностью прохода по банковской карте. Пассажиры смогут оплачивать поездку на метро минуя кассовую зону - просто проводя платежную карту через специальное устройство на турникете.

15 января на Марсовом Поле в Санкт-Петербурге прошел митинг на тему «Честная власть». С трибуны митинга, организованного внесистемной оппозицией, выступали представители различных партий и организаций, объединенных в протестное движение против действующей власти.

Станция петербургского метро "Фрунзенская" через несколько лет может перестать существовать в нынешнем виде. На месте вестибюля станции планируется возведение современного 5-этажного здания, где разместится Единый диспетчерского центр управления городским пассажирским транспортом.

Петербургские руферы в очередной раз покорили одну из самых высотных точек города. В сети появились фото, сделанные с крана, установленного посередине Малой Невы и строящего вантовый мост через Петровский фарватер.

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